 لندن: نريد التوصل لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي في أقرب وقت - بوابة الشروق
الجمعة 23 أكتوبر 2020 4:19 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
النتـائـج تصويت

لندن: نريد التوصل لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي في أقرب وقت

وكالات:
نشر في: الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 4:16 م | آخر تحديث: الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 4:16 م

أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الجمعة، أن بلاده تريد التوصل لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي في أقرب وقت ممكن.

وقال المتحدث للصحفيين، ردا على سؤال عن المدة التي قد تستمر فيها المحادثات المكثفة الجديدة: "لقد أوضحنا طوال الوقت أننا نريد التوصل إلى اتفاق... في أقرب وقت ممكن. هذا ما نواصل العمل من أجله"، وفقاً لموقع روسيا اليوم الإخباري.

وكان وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني، مايكل جوف، شدد في تصريح قبل أيام على أن المفاوضات بشأن اتفاق التجارة، بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، لن تستكمل إلا "إذا غير الاتحاد الأوروبي نهجه".

وفي وقت سابق، لم يحقق اتصال هاتفي بين كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنيه ونظيره البريطاني ديفيد فروست تقدما مهما في مفاوضات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد، وذلك بعدما اقتربت المحادثات من نقطة التوقف الأسبوع الماضي.

وقال بارنييه، على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" :"لقد تحدثت مجددا إلى ديفيد.. وكانت رسالتي له: يجب أن نحقق أكبر تقدم ممكن في الوقت المتبقي: بابنا لا يزال مفتوحا".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك