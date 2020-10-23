براءة صلاح دياب من تهمة بناء سور مخالف

قال المحامي حسن علام دفاع رجل الأعمال صلاح دياب في تصريحات للشروق إن محكمة جنح مستأنف البساتين قد برأت موكله في القضية رقم 20943 لسنة 2019 جنح البساتين والمقيدة برقم 11323 لسنة 2020، والتي أقيمت ضده بسبب اتهامه ببناء سور بأحد المصانع التابعة لشركة لابوار لإنتاج الحلوي دون الحصول على ترخيص بذلك.

وأضاف علام أنه قدم إلى المحكمة حافظة مستندات حوت عدة وثائق تثبت الدفوع التي تقدم بها وأبرزها انقطاع صلة "دياب" بالمخالفة الخاصة ببناء سور مخالف حيث قدم وثائق منذ عام 2013 تثبت استقالة موكله من عضوية مجلس إدارة شركة لابوار، وهى الشركة المالكة المصنع موضوع السور محل المخالفة منذ عام 2013، وهو ما ثبت لتقديم السجل التجاري للشركة.

وأشار علام إلى أن إلى أنه دفع بثبوت انقطاع صفة موكله بشركة لابوار منذ هذا التاريخ، كما دفع بانتفاء مصلحته حيث أن دياب كان يملك 6750 سهما بالشركة وقد باعها قبل تحرير المحضر بالمخالفة موضوع القضية، وأودع بحافظة المستندات ما يثبت ذلك وتواريخ بيع الاسهم ومن ثم تنتفي صلة ومصلحة موكله بالقضية، بحسب علام.

وكانت النيابة قد قررت إخلاء سبيل المهندس صلاح دياب في القضية رقم 2020/ 7133 جنح غرب بكفالة قدرها 20 ألف جنيها وذلك في 10 أكتوبر الجاري.