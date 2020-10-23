 وزارة الخارجية تحتفل غدا بيوم الأمم المتحدة - بوابة الشروق
الجمعة 23 أكتوبر 2020 9:57 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟

النتـائـج تصويت

وزارة الخارجية تحتفل غدا بيوم الأمم المتحدة

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية
أ ش أ
نشر في: الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 9:34 م | آخر تحديث: الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 9:34 م
تحتفل وزارة الخارجية، غداً السبت، بيوم الأمم المتحدة، الذي يتوافق مع دخول ميثاق المنظمة حيز النفاذ عام 1945.

وصرح أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، بأن احتفال هذا العام يتسم بطابع خاص بمناسبة مرور 75 عامًا على إنشاء المنظمة.

وأشار إلى أن الوزارة ستطلق حملة بهذه المناسبة على الصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك وتويتر) باللغتين العربية والإنجليزية.

وأضاف حافظ أن هدف الحملة هو التعريف بدور مصر الفاعل داخل مختلف أروقة الأمم المتحدة منذ إنشائها، واستعراض عضوية مصر الحالية في اللجان والمجالس المختلفة، والمراكز رفيعة المستوى التي شغلها مصريون داخل المنظمة، بالإضافة إلى المشاركة المصرية في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، والجهود المصرية داخل المنظمة الدولية لاحتواء تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويمكن متابعة محتوى الحملة على موقعي فيسبوك وتويتر من خلال هاشتاج (#Egypt_UN_75years).

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك