 ترامب يشيد بسياسته تجاه كوريا الشمالية.. وبايدن يتحفظ على لقاء كيم - بوابة الشروق
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ترامب يشيد بسياسته تجاه كوريا الشمالية.. وبايدن يتحفظ على لقاء كيم

د ب أ
نشر في: الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 5:07 ص | آخر تحديث: الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 5:07 ص

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الخميس، بدبلوماسيته مع كوريا الشمالية، قائلا إنه منع حربا نووية محتملة، مضيفا أنه ورث "فوضى" من الإدارة السابقة فيما يتعلق بالعلاقات مع الدولة المنعزلة.

قال ترامب خلال مناظرته مع المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن: "كانت هناك فترة خطيرة للغاية خلال الأشهر الثلاثة الأولى لي قبل أن نحل الأمور نوعا ما".

وأضاف "لقد تركوا لنا فوضى"، في إشارة إلى الرئيس السابق باراك أوباما وبايدن، الذي شغل منصب نائب الرئيس في إدارة أوباما.

واتهم بايدن ترامب بإضفاء الشرعية على كيم جونج أون من خلال الاجتماع مع الديكتاتور دون شروط مسبقة. وقال بايدن إنه إذا كان رئيسا، فلن يلتقي بزعيم كوريا الشمالية إلا إذا وافق كيم على نزع سلاحه النووي.

وقال إنه يمكن أن يلتقي بالزعيم الكوري الشمالي "بشرط أن يوافق على التخلي عن قدراته النووية".

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