 ترامب: عملية بيع طائرات «إف-35» للإمارات تمضي قدما - بوابة الشروق
الجمعة 23 أكتوبر 2020 7:52 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟

النتـائـج تصويت

ترامب: عملية بيع طائرات «إف-35» للإمارات تمضي قدما

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
وكالات:
نشر في: الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 7:12 م | آخر تحديث: الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 7:12 م

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إن عملية بيع طائرات أف-35 المتطورة للإمارات تمضي قدما.

بدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع بيني جانتس، الجمعة، إن إسرائيل لن تعارض بيع الولايات المتحدة "أسلحة معينة" للإمارات، وفقا لموقع سكاي نيوز عربية.

ووافقت واشنطن على النظر في أمر السماح للإمارات بشراء مقاتلات من طراز إف-35.

وتتميز طائرة أف-35 بقدرتها الكبيرة على التخفي وتفادي أجهزة الرادار الأكثر تطورا، بالإضافة إلى قدرتها على المناورة.

ويصل طول الطائرة الأمريكية إلى 15 مترا، وبذلك تكون أقل حجما من نظيرتيها الصينية والروسية، غير أن التكنولوجيا العسكرية المستخدمة فيها تبدو أكثر تطورا في كثير من النواحي من سو-57 الروسية وجاي-20 الصينية.

أما ترسانتها العسكرية فهي متنوعة، ويمكنها مختلف الأسلحة، بما فيها قنابل موجهة بالليزر، وصواريخ جو-جو موجهة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك