أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد للكلاسيكو ضد برشلونة

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أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد عن قائمة فريقه لمباراة الكلاسيكو ضد برشلونة والمقرر لها مساء غد الأحد، على ملعب الكامب نو ضمن منافسات الليجا.

ويلعب الريال المباراة وهو بالمركز الثالث وبرصيده 17 نقطة، فيما يلعب برشلونة المباراة وهو بالمركز السابع وبرصيده 15 نقطة.

قائمة ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندري لونين – لويس لوبيز

الدفاع: إيدير ميليتاو – ديفيد ألابا – ناتشو فيرنانديز – خيسوس فاييخو – داني كارباخال – فيرلان ميندي – مارسيلو

الوسط: كاسيميرو – لوكا مودريتش – توني كروس – فيدي فالفيردي – أنطونيو بلانكو – إدواردو كامافينجا – لوكاس فاسكيز – ماركو أسينسيو

الهجوم: كريم بنزيمة – إدين هازارد – فينيسيوس جونيور – رودريجو – ماريانو دياز