تحرير  480 محضرا تموينيا خلال النصف الأول من أكتوبر في دمياط

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة دمياط، تحرير 480 محضرا خلال الحملات المُنفذة بالنصف الأول من الشهر الجاري، حيث تم تحرير 62 محضرا للمخابز، بعد رصد مخالفات تتعلق بنقص وزن الرغيف، وعدم الالتزام بالمواصفات ومخالفات أخرى.

وبمتابعة المرور على الأسواق، حُرر 418 محضرا، بعد رصد حالات غش تجاري وبيع سلع مجهولة المصدر، وعدم وجود شهادات صحية، وعدم إعلان عن الأسعار، والبيع بأزيد من السعر المقرر، وبيع لحوم مكشوفة، بالإضافة إلى مخالفات متعلقة بالبوتاجاز والإدارة بدون ترخيص.

كما سحبت المديرية 30 عينة من القمح المُعد للطحن ودقيق 82% ونخالة، فضلا عن سحب 80 عينة من المواد الغذائية، للتأكد من مطابقتهم للمواصفات المطلوبة.

وأكد علي العزازي، مدير مديرية التموين بدمياط، تكثيف المديرية المرور على المنشآت التموينية بأنواعها، ومكافحة الغش التجاري، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، وفقا لتوجيهات الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز، للتحقق من انضباط المنظومة والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار السلع و التأكد من صلاحياتها.