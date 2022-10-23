رئيس جامعة بنها السابق: هناك مساحة لدور أكثر فاعلية للجامعات والمؤسسات البحثية في الاقتصاد

أرجع الدكتور علي شمس الدين، رئيس جامعة بنها السابق، الفجوة بين الجهود المبذولة وما نتوقعه من رضا عام من المواطنين، إلى عدم فاعلية الأدوات السياسية.



وأضاف، خلال اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي، اليوم الأحد، أن الامر يتطلب زيادة فعالية دور الأدوات السياسية، خاصة مع الظروف غير العادية التي يمر بها العالم، متابعًا: «أي أحد يفكر في حشد مواطن القوة، وجزء كبير من الإمكانيات يتمثل في الجامعات المصرية».



وقال إن الدولة خلال الفترة الماضية، شهدت توسعًا ودورًا كبيرًا للقطاع الخاص، في إنشاء الجامعات الخاصة وفروع الجامعات الأجنبية»، مشيرًا إلى أن الأمر أدى إلى منافسة وشراكات دولية، وزيادة في الإتاحة والجودة خلال فترة قصيرة.



وتابع: «هناك مساحة لدور أكثر فاعلية للجامعات والمؤسسات البحثية في الاقتصاد المصري، لدينا طاقات كامنة ومقدرات وبشر، وعلينا أن نبحث الآلية مع وزير التعليم العالي للعمل بصورة أكبر».



وانطلقت اليوم فعاليات "المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022"، ويستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، وذلك لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وذلك بمشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.



ويشهد اليوم الأول من المؤتمر، عقد عدة جلسات تتناول مناقشة العديد من الموضوعات المرتبطة بالسياسات الاقتصادية والمجالات المتعلقة بها.



وتستهدف الجلسة الأولى الوقوف على رؤى وأفكار الاقتصاديين حول ماهية السياسات الاقتصادية الكلية المطلوبة من واقع أفضل الممارسات الدولية، والأولويات الوطنية الحالية في ضوء "رؤية مصر 2030".



وتناقش الجلسة عددًا من المحاور المتمثلة في الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تواجه الاقتصاد العالمي، وانعكاساتها الدولية والمحلية، وتطور معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال العقود الماضية، إضافة إلى التغيُّر في الهيكل الاقتصادي ومصادر النمو على مدار العقود الثلاثة الماضية، والحاجة إلى الوصول إلى هيكل اقتصادي يحقق النمو الاحتوائي والمستدام.