 الزمالك يرفض الراحة استعداداً للأهلي في السوبر - بوابة الشروق
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الزمالك يرفض الراحة استعداداً للأهلي في السوبر

أمير نبيل
نشر في: الأحد 23 أكتوبر 2022 - 7:46 م | آخر تحديث: الأحد 23 أكتوبر 2022 - 7:46 م

رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا منح اللاعبين راحة عقب الفوز على سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز مساء اليوم الأحد.

ويستأنف الفريق الأبيض تدريباته غدا الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمباراة الأهلي المقبلة في السوبر المحلي، المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الإمارات.

وفاز الزمالك على سيراميكا كليوباترا بثنائية دون رد في المباراة التي أقيمت في الجولة الثانية لمسابقة الدوري، ليرفع أبناء ميت عقبة رصيدهم إلى 6 نقاط يحتلون بها صدارة الدوري


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