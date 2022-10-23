وزير التعليم: السناتر ومراكز الدروس الخصوصية لن تحل محل المدارس أبدا

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، أن سناتر ومراكز الدروس الخصوصية لن تحل محل دور المدرسة في أي وقت من الأوقات، موضحا أن عمل مراكز الدروس الخصوصية سيبدأ بعد انتهاء عمل اليوم الدراسي في المدارس.

وأضاف الدكتور رضا حجازي، في تصريحات خاصة لبرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، اليوم، أنه سيتم انشاء شركة لإدارة السناتر ومراكز الدروس الخصوصية يهدف لتقنين أوضاعها، قائلا: "السناتر لن تحل محل المدرسة أبدا".

وكان قد قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يتم حوكمة سناتر الدروس الخصوصية للسيطرة عليها والحد منها لصالح أولياء الأمور فعندما نضع حد أقصي للساعة فهذا لصالح الطالب.