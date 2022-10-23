انعقاد الجلسة 192 لمجلس شؤون التعليم والطلاب بجامعة الفيوم

عقد مجلس شؤون التعليم والطلاب جلسته رقم 192 برئاسة الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وأعضاء المجلس، وذلك ظهر اليوم الأحد.



وصرح الدكتور محمد فاروق الخبيري، بأن المجلس ناقش تشكيل لجنة من أعضاء مجلس شؤون التعليم والطلاب لدراسة ومراجعة وفحص ترشيحات أعضاء هيئة التدريس لنيل جائزة جامعة الفيوم للتفوق للتدريس، بناءً على الترشيحات الواردة من الكليات، وناقش إقامة اللقاء القمي "أمير الشعراء" على مستوى الجامعات المصرية، في رحاب جامعة الفيوم وذلك خلال الفصل الدراسي



وأضاف أن المجلس أُحيط علمًا بشأن قرار كلية الآداب بالموافقة على لائحة برنامج البكالوريوس المهني في تطبيقات اللغة العربية فى مجال الإعلام بنظام الساعات المعتمدة -أربع مستويات- بنظام التعلم المدمج.