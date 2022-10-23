قال حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، إن البنك يعتز باستقلاليته، مشددًا في الوقت نفسه على أهمية تنسيق المركزي مع الحكومة والقطاع الخاص.

وأضاف في كلمة، ضمن فعاليات جلسة السياسات لنقدية في ظل التطورات العالمية بالمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، مساء الأحد، أن «البنك المركزي يعمل حاليا على أكثر من موضوع ومحور»، لافتًا إلى أن «الأسواق المالية لا تعتمد على الماضي وإنما تنظر إلى الأمام».

ونوه إلى أن المحللين السياسيين يتوقعون عدم وجود انفراجة قريبة للوضع العالمي، قائلًا إن البنوك المركزية في الدول المتقدمة، تعتمد في قراراتها إما على زيادة أو تثبيت سعر الفائدة.

وأشار إلى أن «مصر تتأثر بتلك المشكلات العالمية، وخروج الأموال الساخنة، ووجود فائض في المعروض النقدي»، مطمئنًا المستثمرين ورجال الاقتصاد: «في البنك المركزي سنسمع دائما وستجدون استجابة بعد الدراسة لمختلف المطالب».

وانطلقت اليوم فعاليات «المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022»، ويستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، وذلك لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وذلك بمشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.

ويشهد اليوم الأول من المؤتمر، عقد عدة جلسات تتناول مناقشة العديد من الموضوعات المرتبطة بالسياسات الاقتصادية والمجالات المتعلقة بها.

وتستهدف الجلسة الأولى الوقوف على رؤى وأفكار الاقتصاديين حول ماهية السياسـات الاقتصادية الكليـة المطلوبة من واقـع أفضـل الممارسات الدوليـة، والأولويات الوطنيـة الحاليـة فـي ضـوء «رؤيـة مصـر 2030».

وتناقش الجلسة عددًا من المحاور المتمثلة في الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تواجه الاقتصاد العالمي، وانعكاساتها الدولية والمحلية، وتطور معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال العقود الماضية، إضافة إلى التغيُّـر فـي الهيـكل الاقتصادي ومصـادر النمـو علـى مـدار العقـود الثلاثة الماضية، والحاجـة إلـى الوصـول إلـى هيـكل اقتصـادي يحقـق النمـو الاحتوائي والمسـتدام.