مدبولي: لا أتفق مع نظرة بعض الخبراء المتشائمة للاقتصاد المصري

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن آراء كثير من الخبراء؛ حول وضع مصر الاقتصادي؛ كانت غير موفقة وسليمة، مؤكدًا ضرورة النظر إلى الخلف لتقييم الوضع بشكل عادل.

وأضاف خلال كلمته، في الجلسة الأولى من فعاليات المؤتمر الاقتصادي، صباح الأحد، أن هذا المؤتمر الاقتصادي، هو الرابع من نوعه خلال 40 عاما، متابعًا: «لابد من النظر إلى مخرجات هذه المؤتمرات، حتى نتطلع إلى تنفيذها.. وهذا هو الأهم».

واستعرض مدبولي، مخرجات المؤتمرين (1982 - 2015)، منوهًا إلى أن الأول جاء بعد انتصار أكتوبر، الذي أثقل الاقتصاد المصري بمشكلات هائلة، فضلا عن الأزمات السياسية الكثيفة التي انتهت باستشهاد الرئيس السادات.

واستكمل أن المؤتمر الاقتصادي عام 2015، كان بعد ثورة 30 يونيو، في ظل موجة عنيفة من الإرهاب، بالتزامن مع الإصلاح السياسي آنذاك.

واستعرض مجموعة من الصور القديمة من أرشيف جريدة الأهرام، والتي توثق الحياة اليومية للمواطنين، وترصد معاناتهم مع المواصلات العامة، والصرف الصحي، والجمعيات الاستهلاكية، مضيفًا: «كنا نتندر على طوابير الجمعية».

تنطلق اليوم الأحد فعاليات اليوم الأول من "المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022"، الذى تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري؛ بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية، لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.