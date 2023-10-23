سيد عبدالعال: موقف الرئيس السيسي من أزمة غزة أظهره فارسا وقائد ثورة

قال النائب سيد عبد العال عضو مجلس الشيوخ، ورئيس حزب التجمع، إن موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي من الأزمة على الأراضي الفلسطيني في ظل تعرض قطاع غزة لعدوان إسرائيلي، أظهره ليس فقط كرجل دولة لكن أيضا كقائد ثورة.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «مساء dmc» الذي يُقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر شاشة «dmc»، مساء الأحد، أنّ موقف الرئيس أظهره أيضا كفارس يتخذ قرارات مستندا لتأييد شعبي ولا يهمه الضغوط المحتملة.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي يتحصن في شعبه، موضحا أن منتقدي الأوضاع الاقتصادي تجاوزوا ذلك في ظل الوضع الراهن.

ولفت إلى أنه على الرغم من عدم إحكام السيطرة على الأسعار وأن ثمار التنمية لم تظهر بعد، إلا أن الدولة تنفذ مشروعا تنمويا في مختلف القطاعات ستظهر ثماره لاحقا.

ونوه بأنه إذا وُفِّق الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، فإن مخرجات الحوار الوطني ستكون الحد الأدنى من البرنامج الرئاسي.



