 جمارك مطار القاهرة الدولي تحرر 20 محضر تهرب بمطار القاهرة خلال النصف الأول من شهر الحالي - بوابة الشروق
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جمارك مطار القاهرة الدولي تحرر 20 محضر تهرب بمطار القاهرة خلال النصف الأول من شهر الحالي

سارة حمزة
نشر في: الإثنين 23 أكتوبر 2023 - 12:28 م | آخر تحديث: الإثنين 23 أكتوبر 2023 - 12:28 م

حرر رجال جمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي 20 محضر تهرب وضبط جمركي، خلال النصف الأول من شهر أكتوبر منها 5 محاضر في مبنى الركاب رقم (1)، و6 محاضر في مبنى الركاب رقم (2)، و9 محاضر في مبنى الركاب رقم (3) والصالة الموسمية.

وشملت المضبوطات كمية من المواد المخدرة وشرائط العقاقير الطبية المدرجة بجداول المخدرات وعدد من السجائر الإلكترونية وقطع الحلوي المطعمة بمخدر THC وCBD وعدد من الأسلحة البيضاء ومنظار يتم تركيبه علي سلاح ناري وطلقة نارية وعدد من الهواتف المحمولة وكمية من الأدوية البشرية ومستلزمات طب وجراحة العظام وفراء الثعالب

يأتي ذلك فى إطار تعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.


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