أكد مارسيل كولر المدير الفنى للأهلي أن فريقه جاهز لحسم بطاقة التأهل إلى نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي الذى عقد اليوم قبل 24 ساعة من لقاء الأهلي وسيمبا في إياب الدور ربع النهائي للدوري الأفريقي: ساكون سعيد باللعب أمام جماهير الأهلي في ستاد القاهرة والفريق جاهز لحسم بطاقة التأهل خاصة بعد النتيجة الجيدة التى حققها الفريق في مباراة الذهاب بالتعادل 2-2.

ويلعب الأهلي أمام سيمبا في الخامسة مساء الثلاثاء على ستاد القاهرة ويحتاج الفوز لضمان التأهل أو التعادل 0-0 أو 1-1 .

وأضاف كولر في تصريحاته : الفريق جاهز ولايوجد لدي لاعب أساسي أو احتياطي والمناسب للمباراة سيلعب .

وأشار إلى أن محمد عبدالمنعم جاهز للمباراة أما الفرنسي موديست فقد تعافي وشارك في التدريبات لأول مرة أمس وسنقيم حالته في تدريب اليوم من حيث قدرته على المشاركة ام لا.

ورفض كولر الحديث عن مواجهة صن داونز منافسه المحتمل في الدور ربع النهائي قائلا: لاأفكر إلا في المباراة المقبلة أمام سيمبا ولكن بالطبع شاهدت مباراة صنداونز وبيترو أتلتيكو وأعجبت باداء الفريق الأنجولي.

