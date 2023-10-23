رئيس الوزراء الفلسطيني: سعينا للحرية والاستقلال وإقامة دولتنا لن يتوقف

أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية، عن إدانته لجميع المواقف التي تمثل رخصة قتل وتساعد على ارتكاب جرائم بحق أهالي قطاع غزة.

وقال في كلمة، خلال اجتماع لمجلس الوزراء الفلسطيني، صباح الاثنين، إن الحكومة تمنح الأولوية لوقف الحرب والعدوان، وإدخال المواد الغذائية إلى غزة، وحماية المدنيين، ووقف التهجير القسري.

وأشار إلى أن السلطات الفلسطينية تتابع مع مصر إدخال المساعدات والمواد الإغاثية عبر معبر رفح، مؤكدًا أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، يجري اتصالات لوقف العدوان على شعب فلسطين.

ودعا إلى السماح للصحافة الدولية بالوصول إلى غزة؛ لتوثيق وفضح جرائم الاحتلال، معقبًا: «شعبنا سيهزم نوازع الغطرسة والإجرام وأحلام التوسع التي تصوغ أيدولوجية وفكر قادة إسرائيل؛ الذين يمارسون سياسات التطهير العرقي والإبادة الجماعية».

واختمم: «إن سعينا للحرية والاستقلال وإقامة دولتنا لن يتوقف، وصمودنا على أرضنا لن تخلخله جرائم المستعمرين، نتابع ما يجري في غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، والعهد والوفاء لشعبنا حتى إنهاء الاحتلال وحتى القدس والدولة والعودة».