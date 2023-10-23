ممثل الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي: يجب إيصال الوقود إلى غزة

شدد الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، على أهمية وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقال في تصريحات لفضائية «العربية»، اليوم الاثنين، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أطلق مناشدة قوية ضمن فعاليات قمة القاهرة للسلام؛ من أجل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

ولفت إلى «السماح لعدد من الشاحنات وأخيرًا بالدخول إلى القطاع»، معقبًا: «في الأيام العادية تدخل 100 شاحنة يوميًا إلى غزة.. 20 شاحنة ليس كافيًا أبدًا».

وأشار إلى أهمية وصول الوقود إلى غزة؛ لتشغيل محطات الطاقة وتحلية المياه، منوهًا أن المستشفيات لن تتمكن من العمل بدون كهرباء وماء.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يعتزم مناقشة الدعوة من الأمم المتحدة لإقامة مسار آمن للجميع، لا سيما الرهائن، مشددًا على أهمية توقف الهجمات الصاروخية من غزة.

وأكمل: «الأسرى الذين اختطفوا يجب أن يطلق سراحهم، هذه خطوة أساسية للجم التصعيد ثم نفكر في إحياء المسار السياسي، والأولوية الآن لإيصال المساعدات إلى القطاع ودخول الشاحنات بأعداد كبيرة لتوفير ما يحتاجه المدنيون بشدة».