سفيرة أمريكا لدى بيروت: نرفض تهديدات البعض بجر لبنان لحرب جديدة

أعلنت السفيرة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا، اليوم الاثنين، عن التزام بلادها تجاه شعب لبنان، ونبذ أية محاولات لتشكيل مستقبل المنطقة من خلال الترهيب والعنف والإرهاب.

جاء ذلك خلال كلمة أدلت بها شيا، خلال إحياء السفارة الأمريكية في بيروت اليوم الذكرى الأربعين لتفجير مقرّ مشاة البحرية الأمريكية في بيروت في 23 أكتوبر 1983، حيث قامت السفيرة الأمريكية، ونائب رئيس البعثة أماندا بيلز ومجتمع السفارة، بتكريم أولئك الذين فقدوا حياتهم في ذاك الهجوم.

وقالت شيا "نحن نرفض، ويرفض الشعب اللبناني، تهديدات البعض بجرّ لبنان إلى حرب جديدة. ونحن مستمرون في نبذ أية محاولات لتشكيل مستقبل المنطقة من خلال الترهيب والعنف والإرهاب"، مضيفةً " نحن هنا أيضًا لنقول بشكل لا لبس فيه أن التزامنا تجاه شعب لبنان أقوى بكثير من أي عمل جبان من أعمال العنف أو الإرهاب".

وأضافت "أنا هنا أتحدث ليس فقط عن إيران وحزب الله، بل وأيضاً عن حماس وآخرين، الذين يصوّرون أنفسهم كذباً على أنهم "مقاومة" نبيلة والذين ومن المؤكّد أنهم لا يمثلون تطلّعات – أو قيم – الشعب الفلسطيني، في حين أنهم يحاولون حرمان لبنان وشعبه من مستقبلهم المشرق".

وتابعت "شعار مشاة البحرية الأميركية هو "الإخلاص دائمًا". واليوم، بعد مرور 40 عامًا على تفجير مقر مشاة البحرية، نحن مخلصون إلى الأبد لذكرى هؤلاء الجنود الأميريكيين البالغ عددهم 241 جنديًا وجميع هؤلاء، أميريكيين ولبنانيين وغيرهم، ضحوا بحياتهم لدعم السلام".

وقالت "إننا مخلصون إلى الأبد لقيمنا ومبادئنا، وهي نفس القيم والمبادئ التي أتت بقوات مشاة البحرية الأمريكية إلى هنا في الثمانينيات، والتي أعرف أننا كأميريكيين ولبنانيين نتقاسمها اليوم".

وأعلنت أنه "قبل أربعين عاماً، كان الشعب اللبناني في منتصف طريق الحرب الأهلية المروعة التي أدت إلى مقتل عشرات الآلاف ودفعت ما يقارب مليون لبناني إلى الفرار من منازلهم. بناء على طلب الحكومة اللبنانية، شكّلت الولايات المتحدة – إلى جانب حلفائنا الفرنسيين والإيطاليين والمملكة المتحدة – قوة جديدة متعددة الجنسيات لمساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة السيادة الكاملة على بيروت وكلّ لبنان، أو، كما قال الرئيس رونالد ريجان في ذلك الوقت، لضمان "السماح للشعب اللبناني برسم مستقبله". هذا طموح لا نزال نتمسك به".

يذكر أنه في 23 أكتوبر 1983، ضربت شاحنتان مفخختان مقرين في العاصمة بيروت، كانا يؤويان جنودا أمريكيين وفرنسيين من القوة المتعددة الجنسيات في لبنان. وأسفر الهجوم عن مقتل 307 شخصا، 241 أمريكيا و58 عسكريا فرنسيا وعدد من المدنيين.