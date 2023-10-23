قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "أدخلنا لجنوب قطاع غزة 14 شاحنة للمساعدات بعد التأكد من أنها لا تحمل أشياء خطيرة".

وأضاف في تصريحات نقلتها قناة "الجزيرة": "قضينا على 8 خلايا إرهابية كانت تحاول إطلاق صواريخ على الأراضي الإسرائيلية، وقضينا على 20 خلية لحزب الله وسنواصل العمل في الشمال".

وأشار إلى وجود 222 رهينة لدى حركة حماس في غزة من بينهم مواطنون أجانب، مردفا: "سنواصل العمل بكل الطرق الممكنة لإعادة المخطوفين إلى الوطن بسلام، أحد أهداف الحرب استعادة المخطوفين".

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل 308 عسكريين إسرائيليين منذ بداية الحرب، لافتا إلى "توغلهم ليلا في قطاع غزة لتصفية مسلحين والبحث عن مخطوفين"، على حد تعبيره.

وقال: "مسلحو غزة يتجمعون لنصب كمائن لتوغلاتنا ونحن نقصف نقاط تجمعهم".

جيش الاحتلال: أدخلنا لجنوب قطاع غزة 14 شاحنة للمساعدات بعد التأكد من أنها لا تحمل أشياء خطيرة

الاثنين 23 اكتوبر 2023 10:59

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "أدخلنا لجنوب قطاع غزة 14 شاحنة للمساعدات بعد التأكد من أنها لا تحمل أشياء خطيرة".

وأضاف في تصريحات نقلتها قناة "الجزيرة": "قضينا على 8 خلايا إرهابية كانت تحاول إطلاق صواريخ على الأراضي الإسرائيلية، وقضينا على 20 خلية لحزب الله وسنواصل العمل في الشمال".

وأشار إلى وجود 222 رهينة لدى حركة حماس في غزة من بينهم مواطنون أجانب، مردفا: "سنواصل العمل بكل الطرق الممكنة لإعادة المخطوفين إلى الوطن بسلام، أحد أهداف الحرب استعادة المخطوفين".

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل 308 عسكريين إسرائيليين منذ بداية الحرب، لافتا إلى "توغلهم ليلا في قطاع غزة لتصفية مسلحين والبحث عن مخطوفين"، على حد تعبيره.

وقال: "مسلحو غزة يتجمعون لنصب كمائن لتوغلاتنا ونحن نقصف نقاط تجمعهم".