كوريا الجنوبية تهدد بإرسال أسلحة لأوكرانيا رداً على دعم جارتها الشمالية لروسيا

هددت كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، بإمكانية توريد أسلحة إلى أوكرانيا، رداً على تقارير بشأن إرسال جارتها الشمالية جنوداً إلى روسيا، على الرغم من نفي موسكو وبيونج يانج، فيما اعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) أن ذلك يمثل "تصعيداً كبيراً"، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وقال مسئول بارز في رئاسة كوريا الجنوبية إن "الخطوات المحتملة تشمل خيارات دبلوماسية واقتصادية وعسكرية، وقد تفكر كوريا الجنوبية في إرسال أسلحة دفاعية وهجومية إلى أوكرانيا".

وأضاف المسئول أن كوريا الشمالية "قد تحاول الحصول على تقنيات روسية عالية التقنية لإتقان صواريخها النووية"، مشيراً إلى أن المساعدة الروسية المحتملة لجهود كوريا الشمالية لتحديث أنظمة أسلحتها التقليدية القديمة والحصول على نظام مراقبة قائم على الفضاء تشكل "تهديداً أمنياً خطيراً"، بحسب ما نقلته شبكة "الشرق" الإخبارية.

ويخشى المسئولون في كوريا الجنوبية من أن تكافئ روسيا كوريا الشمالية بتزويدها بتقنيات أسلحة متطورة يمكنها تعزيز برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية التي تستهدف كوريا الجنوبية.

من جانبه، قال أمين عام "الناتو" مارك روته، أمس الثلاثاء، إن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول سيرسل خبراء إلى بروكسل قريباً، لاطلاع السفراء في التحالف العسكري المكون من 32 دولة على أدلة دعم سول لموسكو.

وقال روته: "سيحدث ذلك مطلع الأسبوع المقبل، وبعد ذلك سنرى ما إذا كانت كوريا الشمالية تدعم بالفعل أم لا، الحرب غير القانونية التي تشنها روسيا في أوكرانيا.. إذا كان الأمر كذلك، إذا أرسلوا قوات إلى أوكرانيا، فإن ذلك سيمثل تصعيداً كبيراً".