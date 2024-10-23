تأجيل محاكمة متهم بقتل شخص في شبين القناطر لجلسة ديسمبر المقبل للمرافعة

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، تأجيل محاكمة تاجر فاكهة متهم بقتل شخص بسبب خلافات مالية بينهما، وذلك إلى جلسة الرابع من ديسمبر المقبل للاستعداد والمرافعة، حيث اتهم بالتربص بالمجني عليه وقتله بوضع قطعة قماش على فمه في مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف شعبان تعيلب، وعضوية المستشارين محمد عبدالواحد السيد عبده بحيري، وشريف محمد السباعي مصطفى، وعلاء الدين حمدي عبدالعزيز قنديل، وأمانة سر كمال حلمي جاويش.

تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 2786 لسنة 2023 جنح مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم 3018 لسنة 2023 حصر كلي شمال بنها، أن المتهم، تاجر فاكهة من مركز شبين القناطر، قتل المجني عليه "أ. ص. ا" عمدًا مع سبق الإصرار في يوم 28 ديسمبر 2022.

أشار أمر الإحالة إلى أن المتهم استدان من المجني عليه مبالغ مالية وتعثر في ردها، فقرر قتله، حيث استدرجه إلى مكان معزول بزعم رد بعض المبالغ المالية، وعندما وجده هناك باغته من الخلف، وأطبق على رقبته بيديه بقوة وكتم فاهه بقطعة قماش (كوفية)، حتى خارت قواه وسقط قتيلاً. بعد ذلك، قيد يديه وقدميه وألقاه في مجرى مائي لإخفاء جريمته.

كما أشار أمر الإحالة إلى أن المتهم خطط للجريمة بتحايله على المجني عليه بزعم رد الديون، وعزله عن محيطه لضمان تنفيذ جريمته بعيدًا عن الأنظار.