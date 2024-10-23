وزير الخارجية ونظيره الروسي يتفقان على ضرورة وقف الحرب الدائرة في غزة ولبنان

على هامش زيارة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، إلى مدينة قازان الروسية، حيث تنعقد قمة تجمع دول البريكس خلال الفترة من ٢٢ إلى ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤، التقى وزير الخارجية والهجرة د. بدر عبد العاطي، مع نظيره الروسي سيرجي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، ‎ناقش الوزيران مختلف أوجه التعاون الثنائي التي تربط بين البلدين على الأصعدة كافة، وكذا المشروعات التنموية المشتركة التي يتم تنفيذها حالياً.

وتباحث الجانبان حول آخر التطورات الجارية في غزة ولبنان، وما يترتب على ذلك من وضع إقليمي متدهور ينذر بانجراف المنطقة إلى حرب إقليمية قد تعصف باستقرار الإقليم بأسره.

‎واستعرض الوزير عبد العاطي الجهود المصرية الحثيثة للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية، والعمل على وقف التصعيد الجاري وإقرار التهدئة.

وتوافق الوزيران على ضرورة وقف الحرب الدائرة في غزة ولبنان، والعمل على التوصل لتسوية سياسية؛ تضمن استقرار الإقليم من خلال إقامة الدولة الفلسطينية كحل نهائي للنزاع الإقليمي.

كما بحث الجانبان عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن سبل تطوير التعاون الثنائي وتعزيز المصالح التجارية والاقتصادية في إطار عضوية البلدين في تجمع بريكس.