محكمة إيطالية تعيد النظر في تسليم مشتبه به في تفجيرات خط نورد ستريم

من المقرر أن تنظر محكمة استئناف إيطالية، اليوم الخميس، مجددا في قضية تسليم مشتبه به يعتقد أنه أحد منفذي تفجيرات خط أنابيب "نورد ستريم" في بحر البلطيق.

وكانت أعلى محكمة في إيطاليا قد أعادت القضية الأسبوع الماضي إلى المحكمة الأدنى في بولونيا، مشيرة إلى وجود أخطاء إجرائية في الحكم الأصلي.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة في بولونيا، التي كانت قد منحت الضوء الأخضر لعملية التسليم في منتصف سبتمبر، الآن قرارها مجددا، ولكن بتشكيلة قضائية جديدة.

ويعد المشتبه به، سيرهي كي، أحد العقول المدبرة المزعومة للهجمات التي استهدفت خطوط أنابيب الغاز القادمة من روسيا في سبتمبر 2022.

وتم اعتقاله في إيطاليا في نهاية أغسطس أثناء قضائه عطلة مع عائلته. ويتهمه الادعاء الألماني بالتسبب المشترك في انفجار وبالقيام بعمل تخريبي ضد الدستور.

وأدت التفجيرات إلى إلحاق أضرار جسيمة بكل من خطي "نورد ستريم 1" و"نورد ستريم 2" لدرجة لم يعد بالإمكان معها نقل الغاز عبرهما، إذ تم اكتشاف أربع تسريبات في المجموع.

وكان الغاز الطبيعي الروسي يتدفق سابقا عبر "نورد ستريم 1" إلى ألمانيا، رغم أنه لم يكن قيد التشغيل وقت الهجوم. أما "نورد ستريم 2"، فكان قد اكتمل بناؤه لكنه لم يدخل الخدمة بعد بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.

ويعد مشروع "نورد ستريم" استثمارا ضخما ومشروع بنية تحتية رئيسيا لكل من روسيا وألمانيا، لكنه تعرض لانتقادات واسعة لأنه منح موسكو نفوذا كبيرا على إمدادات الطاقة في أوروبا.





