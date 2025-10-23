سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

خفض البنك المركزي التركي، الخميس، سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس من 40.5% إلى 39.5% على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع.

جاء ذلك بناء على قرار اتخذته لجنة السياسة النقدية للبنك خلال اجتماع عقدته برئاسة محافظ البنك المركزي يشار فاتح قره خان.

كما قررت اللجنة خفض سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة من 43.5% إلى 42.5%، وسعر فائدة الاقتراض لليلة واحدة من 39% إلى 38%.

وشدّدت اللجنة في بيان على أن السياسة النقدية المتشددة ستستمر حتى تحقيق استقرار الأسعار، وستعمل على تعزيز خفض التضخم.

وأضاف البيان أن اللجنة ستحدد الخطوات المتعلقة بسعر الفائدة بما ينسجم مع الأهداف المرحلية، آخِذة في الاعتبار معدلات التضخم الفعلية واتجاهها الأساسي وبما يضمن درجة التشديد التي تتطلبها عملية خفض التضخم.

ولفت إلى أن أسعار الغذاء وبعض مكونات قطاع الخدمات ذات الجمود المرتفع لا تزال تمارس ضغوطاً تصاعدية على التضخم.