وقّع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، وهشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، بروتوكول تعاون مشترك لإنشاء مبنى جديد للاستقبال والطوارئ، ورفع كفاءة وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى طامية المركزي، بإجمالي تكلفة تبلغ 25 مليون جنيه.

وجاء توقيع البروتوكول بمقر بنك مصر الرئيس بالقاهرة، بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والمستشار محمد مصطفى المستشار القضائي للمحافظة، والمستشار إسلام العناني المستشار القانوني، بجانب حمدي جويلي مدير عام بنك مصر، وأحمد عبد الغفار مدير الشئون القانونية بالبنك.

ويأتي هذا التعاون في إطار دور بنك مصر في دعم جهود التنمية المجتمعية، باعتبارها أحد المحاور الأساسية لمسئوليته المجتمعية، حيث يسهم البنك في تنفيذ مشروعات تنموية بعدة مجالات تشمل الصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي وتنمية القرى الأكثر احتياجاً، بجانب دعم المرأة والشباب وتطوير المناطق العشوائية.

وبموجب البروتوكول، يلتزم بنك مصر بتقديم دعم قدره 25 مليون جنيه لمستشفى طامية المركزي لإنشاء مبنى جديد للاستقبال والطوارئ ورفع كفاءة وحدة الغسيل الكلوي دون التجهيزات الطبية، وذلك استناداً إلى موافقة رئيس مجلس الوزراء على قبول التبرع المقدم من البنك لصالح مديرية الشؤون الصحية بالفيوم.

وأعرب محافظ الفيوم، عن تقديره لجهود بنك مصر في دعم القطاع الصحي بالمحافظة، مشيداً بالتعاون المثمر بين الجانبين في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، خاصة بمستشفى طامية المركزي الذي يخدم شريحة واسعة من أبناء المحافظة.

وأكد حرص المحافظة على تعزيز الشراكات مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتخفيف الأعباء عن المواطنين، معرباً عن أمله في استمرار التعاون مع بنك مصر خلال الفترة المقبلة لتنفيذ المزيد من المشروعات التنموية.