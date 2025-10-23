رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة: الأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري تضم 9 كليات ويدرس طلاب أجانب من 13 دولة

قال الدكتور المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، إن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بفرع العلمين تضم 9 كليات متخصصة، هي: الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والهندسة، والذكاء الاصطناعي، والإدارة، والنقل الدولي واللوجستيات، والدراسات العليا.

وأضاف أن الفرع يضم نحو 5000 طالب وطالبة من جنسيات مختلفة تشمل: السودان، وتركيا، والأردن، وسوريا، وليبيا، وموريتانيا، ولبنان، والبحرين، والنيجر، والصومال، والهند، واليمن، وفلسطين، مشيرًا إلى أنه تم تخريج أول دفعة من فرع العلمين في صيف عام 2024.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها رئيس الجهاز لفرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة العلمين الجديدة، رافقه خلالها المهندس محمد خليل، نائب رئيس الجهاز، ومحمد سمير، مدير عام العلاقات العامة والتنمية.

واستهل رئيس الجهاز زيارته بجولة تعريفية داخل الأكاديمية، حيث قدّم الدكتور محمد الشايب، عميد شؤون الطلاب بالأكاديمية، شرحًا تفصيليًا على ماكيت فرع العلمين، استعرض خلاله مكونات الحرم الجامعي وأحدث ما تم تنفيذه من منشآت تعليمية وخدمية، أعقبها جولة تفقدية شملت مختلف الكليات والمنشآت.

وخلال الجولة، حرص الدكتور المهندس محمد خلف الله على زيارة مستشفى عيادات الأسنان بالفرع، والاستماع إلى عدد من المرضى المترددين عليها، الذين أشادوا بمستوى الخدمات المجانية التي تقدمها الأكاديمية لأهالي مدن العلمين والحمام والضبعة.