بلومبرج: أثرياء العالم يضاعفون ثرواتهم بأكثر من نصف تريليون دولار هذا العام

ذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن دراما الحرب التجارية بين الاقتصادين الأكبر على مستوى العالم والمخاوف بشأن الركود العالمي لم تمنع أثرياء العالم من مضاعفة ثرواتهم بما تصل قيمته أكثر من تريليون دولار أمريكي هذا العام بفضل المكاسب التي حققونها من وراء المستويات المرتفعة القياسية التي حققتها سوق الأسهم الأمريكية.

وأوضحت الوكالة الأمريكية أن مؤشرها "بلومبرج للمليارديرات"، وهو الترتيب اليومي لأغنى 500 شخص في العالم رصد نمو الثروات الإجمالية لأثرياء العالم إلى ما يقرب من 3 تريليون دولار هذا الأسبوع، مشيرة إلى أن معدل النمو المتوسط لثروات أغنياء العالم يصل 5 مليارات دولار كل عام.

ويأتي في صدارة قائمة "بلومبرج" لأثرى أثرياء العالم ، رجل الأعمال الأمريكي الشهير بيل جيتس بإجمالي ثروة تقدر بنحو 109 مليار مليار دولار، وفقا لآخر إحصائية لصافي ثروته وشركاته ومصادر دخله تم إعدادها مؤخرا ، حيث إضاف إلى ثروته منذ بداية هذا العام حتى الأن ما تصل قيمته 19.0 مليار دولار، متفوقا على جيفري بريستن بيزوس، مؤسس ورئيس شركة أمازون دوت كوم، الذي تراجع إلى المرتبة الثانية وفق الاحصائيات الأخيرة بثروة قدرت بقيمة 109 مليار دولار أيضا بعدما خسر منذ بداية العام 15.8 مليار دولار.

وفي المرتبة الثالثة يأتي الفرنسي برنار أرنو وعائلته ضمن قائمة أثرياء العالم، ويقدر حجم ثروته بـ100 مليار دولار، مضيفا إلى ثروته نحو 31.4 مليار دولار، يشار إلى أن برنار أرنو ، صاحب ال70 عاما، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة لويس فيتون المختصة ببيع السلع الفاخرة التي تتكون من أكثر من 50 ماركة من الماركات والعلامات التجارية العالمية الفاخرة بما في ذلك لويس فويتون وديور وفيندي.

وتمكن وارن بافت، رجل الأعمال وأشهر مستثمر أمريكي في بورصة نيويورك ، من الفوز بالمركز الرابع ضمن قائمة أثرياء العالم بإجمالي ثروة تقدر بـ86 مليار دولار بعدما نجح في إضافة ملياري دولار إلى إجمالي ثروته منذ بداية العام حتى الأن.

وقفز مارك زوكربرج ، صاحب 34 عاما ومؤسس موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك" ، في المرتبة الخامسة بإجمالي ثروة بلغت 75 مليار دولار مضاعفا ثروته بما يناهز 23.9 مليار دولار.