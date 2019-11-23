 مقتل 3 مدنيين وإصابة 5 في انفجار شمال شرق أفغانستان - بوابة الشروق
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مقتل 3 مدنيين وإصابة 5 في انفجار شمال شرق أفغانستان

أرشيفية
أرشيفية
د ب أ
نشر فى : السبت 23 نوفمبر 2019 - 10:18 ص | آخر تحديث : السبت 23 نوفمبر 2019 - 10:18 ص

 

ذكر مسؤولو الأمن المحلي، اليوم السبت، أن انفجارا وقع بإقليم كابيسا شمال شرق أفغانستان، أسفر عن مقتل 3 مدنيين وإصابة 5 آخرين، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم.

وأكد متحدث باسم المقر الإقليمي وقوع الانفجار بمنطقة "الاساي" أمس الجمعة.

وأضاف أن المسلحين فجروا عبوة ناسفة، يتم التحكم فيها عن بعد في أحد الأسواق، مما أسفر عن مقتل 3 مدنيين وإصابة 5 آخرين.

ولم تعلق الجماعات المسلحة المتشددة المناهضة للحكومة، من بينها طالبان، على الانفجار حتى الآن.

وكثيرا ما تستخدم حركة طالبان وجماعات متشددة أخرى العبوات الناسفة كسلاح من خيارهم لاستهداف قوات الامن والمسؤولين الحكوميين.

غير أن تفجيرات القنابل على جوانب الطرق تسفر عن مقتل مدنيين.

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