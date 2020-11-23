تنظم دار الأوبرا المصرية، غدا الاثنين، ثاني الأمسيات الثقافية بالموسم الفني الجديد لصالون مصر المبدعة، والذى تقدمه إدارة النشاط الثقافي والفكري بالأوبرا، وذلك على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.

تقام الأمسية تحت عنوان "فنان الشعب سيد درويش"، تقديرا لجهوده في تغيير مفهوم الغناء، والتطرق لموضوعات مميزة، وإسهاماته في تطوير الموسيقى العربية، باعتباره أحد أعظم الموسيقيين في مصر، والأيقونة الفنية لثورة ١٩١٩.

يتضمن برنامج الأمسية فقرة غنائية لأروع أعمال سيد درويش التي أثرى بها المجتمع المصري والعربي، منها: (زوروني، والحلوة دي، ومنيتي، وخفيف الروح، وطلعت يا محلا نورها، ووالله تستاهل يا قلبي، وياناس أنا مت في حبه، وعزيز عيني، وأهو ده إللي صار، وأنا المصري، وشد الحزام، وبلادي بلادي).

تستضيف الأمسية الدكتور حسن البحر درويش حفيد فنان الشعب، ويقدمها الشاعر محمد بهجت بمشاركة الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، ونجوم الأوبرا الفنانة ندى غالب، والفنان محمد رئيس، بمصاحبة فرقة تخت شرقي بقيادة الفنان علي الخبيري.

تجدر الإشارة إلى أن سيد درويش توفي عام 1923 عن عمر لم يتعد 31 عاما، تاركا خلفه إرثا موسيقيا وغنائيا كبيرا يشمل عشرات الأغاني والموشحات والمسرحيات الغنائية التي أصبحت جزءاً من التراث المصري.