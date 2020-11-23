وزير البترول: نسعى لأن يشارك قطاع التعدين بـ5% في الناتج القومي

قال طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن المزايدة الأولى للتنقيب عن الذهب نتجت عن وضع استراتيجية منضبطة للتعدين، معقبًا: «في 2018 كان لا بد من الوقوف على أسباب عدم مشاركة القطاع في الناتج القومي المحلي بصورة جيدة».

وأضاف الملا، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء الإثنين، أنه تم التعاقد مع أكبر الخبرات العالمية المتخصصة في قطاع التعدين، وتم البدء في وضع خارطة طريق في هذا الشأن.

وتابع: «عندما قمنا بتحليل نقاط الناتج لدينا، وجدنا أن لدينا مشكلة في القانون والنموذج المالي، إضافة إلى المشكلات التي تعوق المستثمرين في هذا القطاع».

ولفت إلى أنه تم وضع خارطة الطريق للوقوف على النقاط الرئيسية، من أجل الوصول إلى الهدف المتمثل في مشاركة قطاع التعدين في الناتج القومي المحلي بأكثر من 750 مليون دولار كاستثمارات مباشرة، ليدخل بـ5% من تمثيل الناتج القومي، في حين يشارك حاليًا بـ5.% فقط.

وأوضح أنه عند تغيير الإطار التشريعي، تم عمل حملات ترويجية لأنشطة القطاع، حتى أصبحت تتناسب مع الوقت الحالي، مؤكدًا أهمية الإصلاح الاقتصادي، الذي جرى على مدار السنوات الخمسة الأخيرة، في الترويج للقطاع.