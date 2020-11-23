أعلنت وزارة التجارة والصناعة في سنغافورة أن اقتصاد البلاد شهد انتعاشا بشكل أفضل مما كان متوقعا، إذ سجل نموًا في الفترة من يوليو إلى سبتمبر بنسبة 2ر9 % على أساس ربع سنوي.

وعدلت الوزارة اليوم الاثنين بالزيادة تقديرًا سابقًا لتحقيق الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نموا نسبته 7 % خلال الربع الثالث من العام الحالي، والذي قالت إنه "جاء على خلفية الاستئناف التدريجي للأنشطة" بعد إغلاق استمر شهرين وانتهى في 2 يونيو بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد .

وشهد الربع الثاني تقلص الناتج المحلي الإجمالي لسنغافورة بنسبة قياسية بلغت 2ر13 % بعد أن اضطرت العديد من الشركات إلى الإغلاق وفرض الإغلاق في الدول التي لها شراكة تجارية مع سنغافورة.

وقالت الوزارة إن اقتصاد سنغافورة انكمش على أساس سنوي بنسبة 8ر5 % خلال الربع الثالث، مما يشير إلى أن تأثير القيود المتعلقة بفيروس كورونا لا يزال ملموسا وأن الاقتصاد يكافح لاستعادة معدلات الإنتاج إلى ما قبل تفشي الوباء.

وأوضحت الوزارة أنه على الرغم من الأداء الجيد نسبيا لقطاعات مثل الإلكترونيات والمستحضرات الصيدلانية مع زيادة الطلب بسبب جائحة كورونا، فإن الانتعاش الاقتصادي في سنغافورة تقلص جزئيًا خلال الربع الثالث بسبب "الركود المستمر في عدد المسافرين" الناجم عن "قيود السفر العالمية المستمرة وتباطؤ الطلب على السفر الجوي".