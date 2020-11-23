خادم الحرمين الشريفين يؤكد الحرص على تعزيز العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبي

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عمق العلاقات بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي، والحرص على تعزيزها لما فيه مصلحة المملكة ودول الاتحاد والأمن والسلام العالمي.

وأشار الملك سلمان، خلال اتصال هاتفي، اليوم الاثنين، مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، إلى أن المملكة سباقة في أخذ المبادرات التي تهدف إلى محاربة الفكر المتطرف والإرهاب وتعزيز التسامح والتعايش بين الشعوب، والحوار بين اتباع الأديان استشعارا منها بمسؤوليتها تجاه العالم الإسلامي والمسلمين في العالم أجمع، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

من جانبه، أعرب ميشيل عن تقديره لجهود المملكة المشهودة في محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب، ورغبة المجلس في تعزيز التعاون في هذه المجالات مع المملكة انطلاقا من دورها القيادي في العالم الإسلامي، مهنئًا الملك سلمان على النجاح الباهر لأعمال قمة مجموعة العشرين التي استضافتها المملكة هذا العام وانتهت أعمالها أمس.