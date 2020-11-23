ألمانيا: إصابات كورونا تصل إلى 932 ألفا و367 حالة والوفيات 14159

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا بحلول الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الاثنين، بتوقيت مدينة فرانكفورت إلى 932 ألفا و367 حالة، استنادا إلى بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

ووفقا لهذه البيانات، وصل عدد وفيات كورونا في ألمانيا إلى 14159 حالة، فيما وصل عدد المتعافين من مرض كوفيد-19 إلى 611 ألفا و627 شخصا.

تجدر الإشارة إلى أنه قد مضى قرابة 43 أسبوعا على إعلان تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا.

على صعيد متصل، أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الاثنين، أن عدد الإصابات الجديدة التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 10 آلاف و864 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وأظهرت التجربة أن الأرقام المسجلة يومي الأحد والاثنين عادة ما تكون أقل، بسبب عدم تسليم بعض الإدارات الصحية بيانات الإصابات الجديدة لمعهد "روبرت كوخ" في عطلة نهاية الأسبوع. وبلغ عدد الإصابات الجديدة يوم الاثنين الماضي خلال 24 ساعة 10 آلاف و824 إصابة.

وسجلت ألمانيا يوم الجمعة الماضي أعلى عدد إصابات يومية بواقع 23 ألفا و648 إصابة.

وبعد أن ارتفع عدد الإصابات اليومية الجديدة بشكل حاد في أكتوبر الماضي وأوائل نوفمبر الجاري، استقر مستوى الإصابات نسبيا مؤخرا. ومع ذلك، لم يحدث حتى الآن انخفاض كبير في الإصابات الجديدة، على الرغم من الإغلاق الجزئي في ألمانيا منذ بداية هذا الشهر.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 929 ألفا و133 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 14 ألفا و112 حالة، بزيادة قدرها 90 حالة مقارنة بأمس الأحد. وبلغ عدد المتعافين نحو 618 ألفا و800 حالة.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الأحد 03ر1، ما يعني أن كل عشرة مصابين قد ينقلون العدوى إلى أكثر من 10 أفراد آخرين في المتوسط. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريبا.