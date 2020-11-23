أصدرت محكمة تركية، اليوم الاثنين، حكما ضد الصحفي الاستقصائي التركي محمد بارانسو، بالسجن 17 عامًا وشهر واحد بعد أن حكمت عليه قرابة 20 عامًا في يوليو الماضي.



وأفادت وكالة دوغان للأنباء أن بارانسو أدين بالكشف عن معلومات سرية للاستخبارات التركية في مقال كتبه عام 2013 لصحيفة "طرف" التي أغلقتها السلطات التركية بعد محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، حول خطط كبار المسؤولين العسكريين لاسقاط الحركة التي يتزعمها الداعية التركي فتح الله جولن، والقبض على كل من يظهر العداء للمؤسسة العسكرية.



وكانت صحيفة "طرف" التركية، أول صحيفة تكتب عن مؤامرة انقلاب عسكرية مزعومة تعود إلى عام 2003 ، بناءً على وثائق تم الحصول عليها بواسطة بارانسو.



وفي 19 يوليو الماضي، وجد قاضٍ تركي أن بارانسو مذنب لحصوله بشكل غير قانوني على وثائق رسمية ونشرها ولأنه على صلة بجماعة جولن بعد كشفه عن محاولات لكبار القادة العسكريين المنتمين للمعسكر العلماني، بالإطاحة بالمنتمين للمعسكر المحافظ الذي كان يمثل أيضا وقتها حركة جولن وحزب العدالة والتنمية الحاكم.