كندا تسجل 4461 إصابة جديدة و29 حالة وفاة بكورونا

سجلت كندا 4461 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 29 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الثلاثاء.

بذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و778 ألفا و420 إصابة، والوفيات إلى 29 ألفا و579 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 60 مليونا و5 آلاف و104 جرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في كندا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.