تراجع أسعار النفط مع بحث أوروبا فرض سقف لسعر الخام الروسي بين 65 و70 دولارا للبرميل

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مجددا، في الوقت الذي يدرس فيه الاتحاد الأوروبي وضع سقف لسعر شراء النفط الخام الروسي بين 65 و70 دولارا للبرميل في إطار العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي، تراجع إلى أقل من 80 دولارا للبرميل ليستمر تقلب سعر الخام منذ أمس مع تراجعه لأقل مستوياته منذ يناير الماضي.

وذكرت بلومبرج، أن سقف السعر الأوروبي المقترح يقترب من السعر الفعلي للخام الروسي حاليا في ضوء بيع روسيا النفط الخام إلى العملاء، وبخاصة في آسيا بأسعار مخفضة لزيادة جاذبيته في السوق في ظل العقوبات الأوروبية.

وقال تاماس فارجا وستيفن بيرنوك المحللان في مؤسسة بي.في.إم أويل أسوشيتس للاستشارات "في ضوء مستويات الأسعار الراهنة تبدو الخطة الأوروبية غير فعالة.. سيكون من المهم رؤية تفاصيل سقف الأسعار المقترح لتقييم تأثيره على الأسعار".

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 6ر3% إلى 08ر78 دولار للبرميل تسليم يناير المقبل، في حين تراجع خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 8ر3% إلى 85 دولارا للبرميل تسليم يناير المقبل.