مسؤول أوروبي يؤكد استمرار زيادة أسعار الفائدة حتى يتراجع التضخم

قال عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ماريو سينتينو، إن أسعار الفائدة ستواصل الارتفاع حتى تبدأ وتيرة الارتفاع القياسي لأسعار المستهلك في منطقة اليورو في التباطؤ.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن سينتينو قوله في العاصمة البرتغالية لشبونة، اليوم الأربعاء، إن ارتفاع الفائدة سيستمر "في الوقت الذي لا يتراجع فيه التضخم"، ذاكرا أن ارتفاع الأسعار يقلص القدرة الشرائية وقيمة المدخرات للمستهلكين، وهو ما يهدد بحدوث ركود اقتصادي في المنطقة التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي.



وأوضحت بلومبرج، أن سينتينو رئيس البنك المركزي البرتغالي يعتبر من الأصوات المعتدلة بين مسؤولي مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي.



وقال سينتينو "سنواصل هذا العمل (زيادة سعر الفائدة) إلى جانب البنوك المركزية الأخرى، وسنعدل هذا التحرك وفق تقييم معدل التضخم والسياق الاقتصادي".



يأتي ذلك فيما يتساءل المستثمرون عن المدى الذي سيذهب إليه البنك المركزي الأوروبي لكبح جماح التضخم الذي وصل إلى أكثر من 5 أمثال المعدل الذي يستهدفه البنك وهو 2% سنويا.



وخلال الشهور الماضية رفع البنك سعر الفائدة بنحو 200 نقطة أساس، رغم أن البعض يتوقع تباطؤ الاقتصاد ووجود مؤشرات على تراجع معدل التضخم في الولايات المتحدة.