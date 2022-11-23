المبعوث الأممي لليمن: مشاورات مع الفرقاء اليمنيين من أجل تسوية شاملة للصراع

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن هانس جروندبرج في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء، إنه يواصل التشاور مع الأطراف لبدء مناقشات تفضي لتسوية أكثر شمولية للصراع.



ونقل حساب مكتب المبعوث الأممي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" عن جروندبرج أن التطورات الأخيرة في اليمن تؤكد ضرورة معالجة المسائل الإنسانية والاقتصادية فورا "لتجنب مزيد من تدهور أوضاع المدنيين".



وتطرق جروندبرج إلى هجمات شنها المتمردون الحوثيون على محطات وموانئ نفطية في محافظتي شبوة وحضرموت باليمن، قائلا إنها تهدف إلى "حرمان الحكومة اليمنية من مصدر إيراداتها الرئيسي من تصدير النفط".



وأشار المبعوث الأممي خلال إحاطته إلى أن هناك "تصاعدا مقلقا" في أحداث العنف بمحافظات مثل مأرب وتعز خلال الأسابيع الأخيرة، لافتا إلى أن بعضها تسبب في سقوط ضحايا مدنيين.



وتابع: "بالإضافة إلى الجهود المتعلقة بتجديد الهدنة، أتواصل مع الأطراف ليس فقط بخصوص توسيع الهدنة، بل أيضا للشروع في مناقشات حول مسار يفضي إلى تسوية أكثر شمولية للنزاع".