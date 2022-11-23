حزب بولسونارو يطعن في نتائج الانتخابات البرازيلية

بعد نحو ثلاثة أسابيع من التصويت على خروجه من منصبه، دعا حزب الرئيس البرازيلي المنتهية ولايته جايير بولسونارو إلى إعلان بطلان بعض الأصوات.

وقدم الحزب الليبرالي بزعامة بولسونارو طلبا إلى المحكمة الانتخابية العليا، حسبما قال رئيس الحزب فالديمار دا كوستا نيتو يوم الثلاثاء.

ويدفع الحزب الليبرالي بأن آلات التصويت الإلكترونية لم تعمل جميعها بشكل صحيح.

وهزم بولسونارو، اليميني المتطرف، بفارق ضئيل أمام منافسه اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في جولة الإعادة التي أجريت في 30 أكتوبر. وحصل لولا على 9ر50% من الأصوات بينما حصل بولسونارو على 1ر49%.

وحتى الآن، لم يعترف بولسونارو صراحة بهزيمته، على الرغم من أن نائب الرئيس هاميلتون موراو فعل ذلك بعد أيام قليلة من جولة الإعادة. وقال موراو أيضا إنه يعتقد أنه لم يكن هناك تزوير انتخابي.

وحتى قبل التصويت، أعرب بولسونارو مرارا وتكرارا عن شكوكه بشأن النظام الانتخابي وأشار إلى أنه قد لا يعترف بالنتيجة.

ومن المقرر أن يتولى لولا منصبه في الأول من يناير المقبل.