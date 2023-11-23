الإعلام الحكومي في غزة: محافظات الشمال على أبواب مجاعة حقيقية

قال مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة، إن ما يزيد عن 800 ألف مواطن فلسطيني، لازالوا موجودين في منازلهم أو مراكز الإيواء المنتشرة في محافظات شمال غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة «الجزيرة»، مساء الخميس، أن «محافظات الشمال على أبواب مجاعة حقيقية؛ لأن الاحتلال لم يسمح بإدخال رغيف خبز واحد إليها».

ونوه أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» أدارت ظهرها للمواطنين، قائلًا إن الاحتلال يفرض سياسة التجويع والتعطيش بمنع إدخال الوقود اللازم لتشغيل آبار المياه والمخابز.

ولفت إلى أن الاحتلال ارتكب جريمة بإيقافه قافلة تابعة للأمم المتحدة تنقل الجرحى والمرضى من مجمع الشفاء نحو الجنوب، موضحًا أنه «اعتقل عددًا من الأطقم الطبية بينهم مدير المجمع الدكتور محمد أبو سلمية».

وأكمل: «الاحتلال يعلم أن القافلة محمية بالقانون الدولي، لكنه أعلن اعتقال مدير المجمع وفي تلك اللحظة يخضع للتحقيق من جهاز الشاباك، ونُحمل الأمم المتحدة سلامة أفراد الأطقم الطبية وكل الموجودين في القافلة».

وأعرب عن تعجبه من موقف الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية؛ التي لم تقدم أي إفادة حول تلك الجريمة، مطالبًا بالإفصاح وتقديم تفاصيل وتقرير واضح حول الجريمة التي ارتكبت أمام أعين الجميع.