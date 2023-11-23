كتائب القسام تستهدف حشودا لقوات الاحتلال في كيبوتس حوليت بصواريخ قصيرة المدى

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أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة «حماس»، استهداف حشود لقوات الاحتلال في كيبوتس حوليت بصواريخ قصيرة المدى.

وكتبت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، مساء الخميس: «كتائب القسام تستهدف تحشدات قوات العدو في كيبوتس (حوليت) بمنظومة الصواريخ (رجوم) قصيرة المدى من عيار 114ملم».

وفي وقت سابق، استهدف حزب الله اللبناني قاعدة عسكرية للاحتلال الإسرائيلي قرب مدينة صفد بالصواريخ وحقق فيها إصابات مباشرة، وفقًا لما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام.

وأشار إلى استهداف موقع ‏خربة ماعر للاحتلال الإسرائيلي ومرابضه بالأسلحة الصاروخية، لافتًا إلى تحقيق إصابات مباشرة فيه.

كما استهدفت عناصر حزب الله بصاروخ موجه دبابة ميركافا في موقع الراهب وأصابتها بشكل مباشر، واستهدفت بالأسلحة ‏الموجهة قوة مشاة للاحتلال حضرت إلى مكان الدبابة المستهدفة ما أدى إلى سقوط عناصر القوة بين قتيل وجريح.

واستهدف حزب الله تجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي في مواقع الضهيرة وجل العلام ومحيط مستوطنة سعسع وبركة ريشا بالأسلحة المناسبة، وحقق فيها إصابات مباشرة.

كما استهدف حزب الله تجمعًا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة «المنارة» بصاروخين موجّهين وأصابهم إصابة ‏مباشرة، واستهدف تجمعات ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع الراهب وتل شعر وحرج رميم بالأسلحة المناسبة وحقق فيها إصابات ‏مباشرة.