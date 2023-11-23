مستعمرون يهدمون مساكن مواطنين فلسطينيين في تجمع القانوب شرق الخليل

هدم مستعمرون، مساكن مواطنين فلسطينيين في تجمع "القانوب" شرق بلدة سعير، شرق الخليل.

وقال المواطن محمد الشلالدة، لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إنهم لم يعلموا بعملية الهدم التي تمت في وقت سابق من هذا الشهر، إلا بعد أن تمكن أحد المواطنين من الوصول لمنطقة "القانوب" لتفقد مساكنهم التي رحلوا عنها قسرا مطلع الشهر الجاري، ليجد أن المستعمرين هدموا تلك المساكن بالكامل على ما فيها من أثاث وملابس".

وأوضح الشلالدة: "لم يسمح لنا عندما أُجبرنا على الرحيل بأخذ أي شيء من ممتلكاتنا وحاجياتنا".

وأضاف أن المستعمرين هدموا خمسة مساكن، واستولوا على خيام وبيوت من الشعر كانت تؤوي عددا من العائلات، بالإضافة إلى سرقة كل حاجيات الأهالي ومقتنياتهم، من بينها خلايا الطاقة الشمسية التي كانوا يستعملونها، كما ونصب المستعمرون خياما لهم في محيط المساكن التي هدموها، ويهاجمون كل من يحاول الوصول إليها.

وكانت خمس عائلات تسكن تجمع "القانوب" يزيد عدد أفرادها على (27) فردا، أجبرت مطلع الشهر الجاري على ترك مساكنها والرحيل قسرا عنها، بسبب اعتداءات عصابات المستعمرين المسلحة، التي طالت ممتلكاتهم وشملت تدمير منازلهم، وسرقة أعداد كبيرة من أغنامهم، واستهداف حياتهم وحياة أطفالهم ونسائهم، وتهديدهم إما القتل أو الرحيل.

ومن الجدير بالذكر أن مجموعة من المستعمرين كانت قد أضرمت النار، قبل نحو يومين، في مدرسة قرية زنوتا الأساسية المختلطة جنوب الخليل، بعد أقل من شهر على ترحيل أكثر من 250 مواطنا من سكان القرية قسرا، بسبب اعتداءات عصابات المستعمرين المسلحة عليهم.