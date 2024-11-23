 قبل انطلاقها الليلة.. تعرف على مكرمي الدورة الـ 25 لمهرجان أيام قرطاج المسرحية - بوابة الشروق
السبت 23 نوفمبر 2024 6:11 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

قبل انطلاقها الليلة.. تعرف على مكرمي الدورة الـ 25 لمهرجان أيام قرطاج المسرحية

مهرجان أيام قرطاج المسرحية
مهرجان أيام قرطاج المسرحية
إسراء زكريا
نشر في: السبت 23 نوفمبر 2024 - 4:41 ص | آخر تحديث: السبت 23 نوفمبر 2024 - 4:41 ص

يحتفي مهرجان أيام قرطاج المسرحية في دورته الـ 25، بمجموعة من الأسماء اللامعة في عالم المسرح التونسي والعربي. ومن المتوجين: دريد لحام (سوريا)، ولمين النهدي، وعيسى حراث، وبشير القهواجي (تونس).

أما المكرمين، فهم: ممدوح الأطرش (سوريا)، وسامي الجمعان (المملكة العربية السعودية)، وآمال بكوش، ووجيهة الجندوبي، ومقداد الصالحي، ويحيى الفايدي، وفاطمة البحري، ومنير بن يوسف، وآمال الحمروني، وخميس بحري (تونس).

ويقدم المهرجان لمسة وفاء لعدد من المبدعين الراحلين، مثل: عبد المجيد جمعة، ومراد كروت، والسعدي الزيداني، وعبد الحق خمير، وعبد العزيز بالقايد حسين، ومحجوبة بن سعد، ومحمد مورالي (تونس).

جدير بالذكر أن الدورة الـ 25 من مهرجان أيام قرطاج المسرحية تقام في الفترة من 23 إلى 30 نوفمبر الجاري، تحت شعار "المسرح مقاومة.. والفن حياة".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك