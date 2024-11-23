يحتفي مهرجان أيام قرطاج المسرحية في دورته الـ 25، بمجموعة من الأسماء اللامعة في عالم المسرح التونسي والعربي. ومن المتوجين: دريد لحام (سوريا)، ولمين النهدي، وعيسى حراث، وبشير القهواجي (تونس).

أما المكرمين، فهم: ممدوح الأطرش (سوريا)، وسامي الجمعان (المملكة العربية السعودية)، وآمال بكوش، ووجيهة الجندوبي، ومقداد الصالحي، ويحيى الفايدي، وفاطمة البحري، ومنير بن يوسف، وآمال الحمروني، وخميس بحري (تونس).

ويقدم المهرجان لمسة وفاء لعدد من المبدعين الراحلين، مثل: عبد المجيد جمعة، ومراد كروت، والسعدي الزيداني، وعبد الحق خمير، وعبد العزيز بالقايد حسين، ومحجوبة بن سعد، ومحمد مورالي (تونس).

جدير بالذكر أن الدورة الـ 25 من مهرجان أيام قرطاج المسرحية تقام في الفترة من 23 إلى 30 نوفمبر الجاري، تحت شعار "المسرح مقاومة.. والفن حياة".