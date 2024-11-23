كشف أحمد طارق، شقيق محمد طارق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، تطورات الإصابة القوية التي تعرض لها شقيقه في الفترة الماضية.

وقال أحمد طارق في تصريحات لقناة إم بي سي مصر 2: "محمد طارق يستطيع التحدث وعلى دراية بما يحدث حوله، وأجرى عملية جراحية اليوم استغرقت حوالي 10 ساعات، وهذه العملية الثالثة التي خضع لها، وتتبقى واحدة أخرى سيجريها اليوم".

وأضاف: "لقد تخطى محمد المرحلة الحرجة التي أضرت برئتيه، لأنه استنشق كمية كبيرة من الأدخنة، ومن المبكر الحديث عن العلميات التجميلية".

وتابع: "تعرض لإصابات في الوجه واليدين، ويحتاج لعملية ترقيع، وعندما يريد التغيير على الجرح، يخضع لبنج كامل في غرفة العمليات، ويحصل على كمية كبيرة من المسكنات بسبب الآلام".

وأنهى: "مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب أرسل بالأمس بوكيه ورد مع مندوب، للاطمئنان على حالة محمد طارق، أشكره كثيرًا".