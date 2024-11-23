أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن انطلاق فعاليات الدورة السادسة والثلاثين للمؤتمر العام لأدباء مصر، غدًا الأحد 24 نوفمبر وحتى 27 من الشهر الجاري، تحت عنوان "أدب الانتصار والأمن الثقافي.. خمسون عامًا من العبور"، وتحمل الدورة اسم الكاتب الكبير جمال الغيطاني.

وأوضح المحافظ أن المؤتمر سيُقام على مسرح جامعة المنيا، ويترأسه الفنان الدكتور أحمد نوار، والأمين العام الشاعر ياسر خليل. ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على دور الأدب والثقافة في تعزيز الأمن الثقافي والهوية الوطنية.

ودعا المحافظ جميع الأدباء والمثقفين وجمهور محافظة المنيا إلى حضور هذا الحدث الثقافي الهام الذي يعكس دور الأدب في بناء الوعي الوطني ودعم القيم الثقافية.

من جانبها، أشارت رحاب توفيق، مدير عام ثقافة المنيا، إلى أن حفل الافتتاح سيتضمن عددًا من الفعاليات المميزة، مثل عرض فني بعنوان "منيا الخصيب.. عروس النيل"، وفيلم وثائقي، وتكريم عدد من المبدعين. كما ستقدم فرقة ملوي للفنون الشعبية عرضًا فنيًا مميزًا.

يشمل المؤتمر أيضًا عددًا من الجلسات البحثية التي تناقش قضايا محورية، أبرزها: "الأمن الثقافي ومكتسبات أكتوبر"، و"الأمن الثقافي بين الوطنية والوطنية الافتراضية"، و"أثر الثقافة في هوية الحدود وأمنها.. قراءة في ضوء السينمائيات الثقافية". كما ستتخلل الفعاليات موائد مستديرة تناقش موضوعات أدبية وثقافية مثل "طه حسين.. العبور بالبصيرة"، و"حديث الأبطال.. شهادات المحاربين القدامى"، و"شهادات المكرمين".

وعلى هامش المؤتمر، تقيم مكتبة مصر العامة معرضًا للكتاب لبيع الكتب بأسعار في متناول الجميع.