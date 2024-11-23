مكتب نتنياهو: فقدان إسرائيلي من أصل مولدوفي في الإمارات

أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، أن إسرائيليا يحمل جنسية مولدوفا ويقيم في الإمارات فقد منذ يوم الخميس.

وقال المكتب في بيان، إنه جرى فتح تحقيق على خلفية معلومات تفيد بأن اختفاء تسفي كوجن مرتبط بما سماه حادثًا إرهابيًّا، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف المكتب أن الرجل مبعوث في حركة حباد الدينية التي لها فروع في أنحاء العالم.

وعلى عكس أغلب الجماعات اليهودية المتدينة التي تميل إلى الانطواء على ذاتها، تركز حباد على التفاعل والفعاليات المجتمعية مع اليهود غير المنتمين لجماعات دينية والعلمانيين أو الطوائف اليهودية الأخرى.