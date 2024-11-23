شعبة الأجهزة الكهربائية: ارتفاع سعر الدولار لن يؤثر على السوق

قال جورج سدرة رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، إن السوق تشهد في الفترة الراهنة حالة من الاستقرار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء السبت، أن المصنعين أعدوا العدة لنسبة عجز تصل إلى 5%.

وأشار إلى أن ارتفاع سعرالدولار لن يؤثر على السوق، ضاربًا المثل بذلك على أن المحروقات لم تؤثر على الأسعار بشكل كبير.

ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عروض الجمعة البيضاء، بنسب تخفيضات تصل إلى 20%، مجدّدًا التأكيد على أن تحرك العملة بنسبة تتراوح بين 1% و2% أمرٌ لا يؤثر على المصنعين.

ونوه بأن التجار في أمس الحاجة للعمل بعدما بدأت السوق تخرج من حالة جمود تجاوزت نسبة 60%، بسبب الأزمة الاقتصادية خلال سنة 2023 التي وصفها بأنها كانت الأسوأ.

وأفاد سدرة، بأن التداعيات السلبية الناجمة عن الأزمة يُرجَّح استمرارها لمدة عامين، مشدّدًا على أن تحرك الدولار يمضي بصورة مشروعة ومنضبطة.