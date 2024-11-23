حسين فهمي: الشهرة أثرت على حياتي الشخصية وعلاقتي بأبنائي

قال الفنان حسين فهمي، إنّ الشهرة أثَّرت على حياته الشخصية وعلاقته مع أبنائه، حيث أصبح من الصعب الخروج معهم في مكان عام.

وأضاف في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت»، على قناة «صدى البلد»: «الشهرة أثرت على علاقتي بالناس المحيطين بي، وأولهم أولادي مكنتش عارف اتبسط بيهم ولا هم عارفين يتبسطوا معايا».

وروى فهمي واقعة طالته بسبب الشهرة والنجومية، قائلا: «كنت حابب أخدهم جنينة الحيوانات معرفتش، دخلنا الجنينة لمدة ديقتقين وخرجنا تاني، الناس هجمت عليا».

وتابع فهمي: «كنت أحب جدًا أبقى موجود معاهم وهم بيتعلموا ركوب العجل، أو بيتعلموا السباحة، مقدرتش لإني في حدود ضيقة ببقى موجود لإني طول الوقت محاط بجمهور كبير، وهذا شيء جميل وحبيته جدًا، لكنه أثر على حياتي الشخصية».

وأكد فهمي، أن الحركة السينمائية في مصر متميزة جدًا، على الرغم من مرورها بكبوات بالإضافة إلى فترات هبوط وصعود، لكن دائمًا في صعود خلال الفترة الماضية، ومع دخول التكنولوجيا استطاعنا الإستفادة منها بشكل كبير في صناعة السينما، بالإضافة إلى وجود كتّاب سيناريو ومخرجين شباب متميزين جدًا، إلى جانب المخرجين السابقين.

ولفت فهمي، إلى أنه قام بترميم 10 أفلام سينمائية من فترة الأبيض والأسود وتم عرضها ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45.