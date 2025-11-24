شركات طيران تلغي رحلاتها إلى فنزويلا بعد تحذير إدارة الطيران الأمريكية من مخاطر التحليق فوقها

ألغت شركات طيران دولية بشكل متزايد رحلاتها إلى فنزويلا، اليوم الأحد، بعد تحذير إدارة الطيران الأمريكية للطيارين، ومطالبتهم بتوخي الحذر عند التحليق في المجال الجوي لفنزويلا بسبب تدهور الوضع الأمني وتصاعد النشاط العسكري.

وقالت ماريسيلا دي لويزا، رئيسة اتحاد شركات الطيران في فنزويلا لوكالة أسوشيتد برس(أب)، إن ست شركات طيرات علقت رحلاتها إلى أجل غير مسمى وهي "تاب" ولاتام" و"افيانكا" و"ايبريا"وجول" و"كاريبيان"، بينما علقت الخطوط الجوية التركية رحلاتها خلال الفترة من 24 نوفمبر وحتى 28 نوفمبر.

وكتب الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، اليوم الأحد، على موقع "إكس" "يجب أن تكون هناك رحلات منتظمة إلى كل دول أمريكا اللاتينية ومن كل دول أمريكا اللاتينية والعالم".

وأضاف بيترو: "لا يجب حظر الدول، لأن حظر الدول يعني حظر الناس، وهذه جريمة ضد الإنسانية".

وكانت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية قد قالت في رسالة تحذير إن تهديدات غير محددة "يمكن أن تشكل خطرا محتملا على الطائرات على جميع الارتفاعات"، وكذا الطائرات التي تقلع وتهبط في فنزويلا وحتى الطائرات على الأرض.

ويأتي هذا التحذير في الوقت الذي تكثف فيه واشنطن ضغوطها على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

ونفذت الولايات المتحدة رحلات جوية لقاذفة قنابل حتى الساحل الفنزويلي وأرسلت حاملة طائرات إلى المنطقة.



